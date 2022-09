Britney Spear mamma poco attenta. Lite con i figli: «Hai paura che ti tolga l'assegno da 40 mila dollari?»

Non deve essere facile essere Britney Spears. Dopo il ritorno ai vertici delle classifiche con Hold me closer, brano cantato in coppia con Elton John, per la popstar americana, proseguono i tormenti familiari. Stavolta non sono i genitori, o ex-mariti e fidanzati a darle noia, ma uno dei suoi figli, Jayden James, 16 anni, avuto dalla relazione con Kevin Federline, che in un'intervista rilasciata a 60 Minutes Australia, ha accusato sua madre di non prestare uguale attenzione ai suoi figli. Per tutta risposta, Britney, si è sfogata sui social, dicendo al figlio, che le sue parole sembrano legate al timore, che una volta raggiunti i 18 anni d'età non avrebbe più avuto il sostegno finanziario della mamma.

I social terreno di sfogo

La popstar si è liberata in un lungo sfogo su Instagram, dicendo: «Jayden, mentre minacci il mio comportamento proprio come tutta la mia famiglia ha sempre fatto...continuo a lavorare in modo da poter pagare le spese legali [di mia madre Lynne Spears] e la sua casa», ha detto la cantante, a proposito di Jayden che compie 16 anni il 12 settembre, mentre suo fratello maggiore, Sean Preston, ne compirà 17, il 14 settembre. Ormai da mesi, Britney non vede entrambi i suoi figli che non sono andati neanche al matrimonio con il neo-marito Sam Asghari, lo scorso giugno.

Parole dure contro il figlio

«Vuoi che io stia meglio così posso continuare a dare a tuo padre 40 mila dollari al mese?» dice con durezza la cantante, riferendosi al mantenimento dovuto per i suoi figli, fino al compimento dei 18 anni, «o il motivo per cui voi ragazzi decidete di essere odiosi è perché in realtà è finita tra due anni e non ottenete nulla?»

Jayden, nell'intervista aveva detto che avrebbe voluto rivedere sua madre, quando sarebbe stata «meglio mentalmente», ma Britney Spears, delusa ormai da suo padre ed ora anche dall'atteggiamento dei suoi figli, ha detto di non credere più neanche in dio. «Dio non permetterebbe che ciò accadesse a me se esistesse un Dio. Non credo più in Dio a causa del modo in cui i miei figli e la mia famiglia mi hanno trattato. Non c'è più niente in cui credere. Sono atea».

