Harrison Ford in lacrime alla prima di Indiana Jones. Standing ovation di 5 minuti a Cannes

Il quinto e ultimo capitolo della saga di Indiana Jones commuove il mondo. Alla prima assoluta del film, presentato in esclusiva al 76esimo Festival di Cannes, arriva la notizia che non ti aspetti e il pubblico dedica a uno dei protagonisti assoluti del cinema di Hollywood una standing ovation di 5 minuti. Harrison Ford, a 80 anni compiuti, ha deciso di dare l'addio in grande stile a uno dei personaggi del cinema più famosi di sempre.

Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes: la domanda indiscreta? Lui risponde così

Cannes: Leonardo Di Caprio, De Niro e Martin Scorsese, super cast per Killer of the flower moon

Harrison Ford in lacrime a Cannes: l'addio a Indy

Prima che si alzi il sipario sul quinto capitolo di una saga intramontabile - Indiana Jones e il quadrante del destino - la star del cinema hollywoodiano scoppia in lacrime.

Il pubblico ha capito subito di cosa si trattasse ed è partito un applauso fragoroso lungo più di 5 minuti. Una standing ovation dedicata a uno dei più grandi protagonisti del cinema degli ultimi 40 anni. Il divo di Hollywood, poi, ha ricevuto la palma d'oro alla carriera e - a quel punto - ha dovuto dare l'annuncio di un triste saluto. La saga intramontabile è giunta al termine.

«Per me è stato un sogno vivere le mie passioni lavorando», ha detto Harrison Ford ai presenti. «Sono molto commosso. Abbiamo appena rivissuto in pochi minuti tutta la mia vita - anche se non tutta - e se è stata così bella lo devo soprattutto a mia moglie, Calista».

Dopo ben 43 anni di storia, dal primo e indimenticabile Indiana Jones, si conclude la storia dell'avventuroso eroe senza età.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA