Festival di Cannes 2023, parata di stelle sul red carpet: da Johnny Depp a Uma Thurman, ecco gli ospiti e i look

La 76ma edizione del Festival di Cannes è ufficialmente iniziata. Questa sera la premiere mondiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, anche protagonista del film al fianco di Johnny Depp, nei panni di re Luigi XV.

Cannes 2023, un festival affollatissimo di star, da Leonardo DiCaprio a Harrison Ford

Festival di Cannes 2023, Palma d'Oro d'Onore a Michael Douglas: i big sul red carpet, tutto quello che c'è da sapere





I più grandi nomi del cinema internazionale sono attesi in Costa Azzurra per la kermesse. Leonardo DiCaprio e Phoebe Waller-Bridge saranno tra le star che i fan sperano di vedere sul tappeto rosso.

I film di maestri come Martin Scorsese, Wes Anderson e sono in anteprima al festival, insieme a tanti altri.

Per l'Italia, tre titoli in concorso: "Rapito" di Marco Bellocchio, "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti e "La Chimera" di Alice Rohrwacher.



Che sulla Croisette si sia tornati ad un clima di "normalità" post Covid è evidente dall'affluenza di personaggi, esponenti del mondo dello spettacolo e addetti ai lavori, oltre che alle preoccupazioni che la security gestisce, come eventuali intrusioni esterne o black out di qualsiasi genere.