George Clooney affitta villa Oleandra: gli eventi privati sul Lago di Como saranno super costosi, ecco la cifra da capogiro

George Clooney da sempre è innamorato dell'Italia, ma soprattutto della sua villa sul Lago di Como. E nonostante i suoi tanti impegni non ha alcuna intenzione di vendere il suo gioiello, villa Oleandra. Anzi. Ha fiutato un affare che non ha alcuna intenzione di farsi sfuggire. L'attore di Hollywood, infatti, avrebbe intenzione di mettere in affitto la sua villa da sogno. E la cifra per un singolo giorno non è certo alla portata di tutti...

George Clooney: la mega villa in affitto

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la star avrebbe intenzione di affittare villa Oleandra per cerimonie mettendo sul mercato la dimora da sogno alla modica cifra di 30mila euro a evento.

Dopo aver prestato villa Oleandra agli amici per le nozze o per le fughe romantiche, come quella di Ben Affleck e Jennifer Lopez, ecco che George Clooney ha capito di aver in mano un oggetto con cui poter monetizzare ulteriormente. E chissà in quanti, adesso, si precipiteranno a prenotare la villa della celebrità per vivere il sogno di un matrimonio da star.

