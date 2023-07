Il Gladiatore 2, Ridley Scott accusato di maltrattare cavalli e scimmie sul set: la denuncia degli animalisti Peta

di Redazione web

L'associazione animalista Peta vuole bloccare il set de Il Gladiatore 2, sequel dell'iconico film diretto da Ridley Scott. Secondo una lettera pubblicata dal sito Tmz, Peta ha scritto al regista lamentando che sul set del film ci sono animali vivi che sarebbero stati vittime di maltrattamenti.

Gigi Hadid arrestata per possesso di droga: in manette dopo essere scesa dal jet privato

Animali maltrattati?

L'associazione avrebbe ricevuto queste informazioni da fonti anonime che affermano che il regista inglese stia usando sia cavalli che scimmie macaco sul set di Malta dove sta girando il sequel del film in cui tra gli attori ci sono Pedro Pascal e Denzel Washington. Secondo Peta un cavallo avrebbe collassato a causa delle alte temperature di questi giorni, che anche a Malta superano i 40°.

Cavallo collassato

"Il caldo torrido estivo e i costumi opprimenti sono un mix pericoloso per i cavalli, che sono animali per natura ombrosi, inclini alla fuga e vulnerabili allo stress di un set cinematografico.

Nessuna risposta

Per quanto riguarda i macachi invece, Peta afferma che sono "imprevedibili e possono ferire gli umani. Dicono anche che queste scimmie vengono spesso strappate alle loro madri in giovane età per questo tipo di ambientazioni cinematografiche... definendo il loro presunto uso non etico". Tmz sostiene di aver contattato lo staff del regista e la Paramount che finora non hanno fornito nessuna risposta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA