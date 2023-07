Gigi Hadid arrestata per possesso di droga: in manette appena scesa dal jet privato alle Isole Cayman La 28enne era in vacanza ai Caraibi col suo fidanzato quando è stata trovata in possesso di marijuana alla dogana







di Redazione web La modella Gigi Hadid è stata arrestata per possesso di marijuana mentre si trovava alle Isole Cayman, ai Caraibi. Secondo il sito di gossip americano, Tmz, l’arresto è avvenuto lo scorso 10 luglio, quando la 28enne è atterrata con un jet privato all’aeroporto internazionale Owen Roberts. Kevin Spacey a processo per abusi sessuali: Elton John ascoltato come testimone della difesa Perquisita la modella Alla dogana gli agenti hanno passato allo scanner i suoi bagagli e poi hanno perquisito la donna, trovandole addosso anche una piccola quantità di marijuana e alcuni oggetti per fumarla. Hadid avrebbe dichiarato che la sostanza era per uso personale, ma comunque gli agenti hanno deciso di arrestarla con l’accusa di importazione di marijuana. Uscita su cauzione La modella è finita davanti al giudice nel centro di detenzione delle Cayman, dove ha ottenuto la libertà su cauzione ed una multa di mille dollari, ma dovrà essere sottoposta al processo. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 18:23

