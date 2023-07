Ronan Keating, morto il fratello: il tragico schianto in auto mentre andava allo stadio a vedere la partita del figlio

di Redazione web

Il fratello maggiore di Ronan Keating, il popolare cantante della boyband anni Novanta, Boyzone, è rimasto vittima in un incidente automobilistico nei pressi di Swinford, in Irlanda. Ciaran Keating era il fratello maggiore di Ronan, cantante e conduttore di The One Show Ronan.

Incidente mortale

Stava viaggiando in compagnia di sua moglie, Ann Marie, per vedere loro figlio, Ruairí, giocare per il Cork City quando è avvenuta la collisione. Il 50enne è rimasto ucciso, sua moglie ha riportato ferite non mortali, mentre l'uomo alla guida dell'auto contro cui è avvenuta la collisione è in gravi condizioni in ospedale.

Ferita la moglie

Il fratello maggiore di Ronan e la sua famiglia si sono trasferiti da Dublino a Mayo 15 anni fa e, secondo quanto riferito, ha lavorato come venditore di automobili avendo precedentemente gestito un bar.

