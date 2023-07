Il dramma di Concetta, travolta e uccisa da un'auto: la notizia choc al figlio mentre era in viaggio di nozze

di Redazione web

E' uscita dalla chiesa ed è stata investita da un'auto. E' morta poco dopo aver fatto visita al luogo sacro, Concetta Vacirca, 65 anni, uccisa mercoledì 12 luglio, a Caltagirone, in provincia di Catania, quando era appena uscita dalla chiesa di San Giovanni Bosco, scriveCataniaToday.

Incidente in scooter, Leonardo non ce l'ha fatta: è morto a 22 anni. Grave la fidanzata Emma

Incidente in mini-moto, bambino di 9 anni si schianta contro un albero nel giardino di casa: è gravissimo

Tragica fatalità

Un impatto fatale quello che la donna ha avuto con una Fiat Bravo, che ha sbalzato la 65enne in avanti di alcuni metri, proprio a causa della violenza dello scontro. Nello schianto Concetta ha riportato diverse ferite ed un trauma cranico grave, che hanno reso necessario il trasferimento d'urgenza in ospedale, ma che è stato vano perché il colpo è stato talmente forte da non lasciarle scampo.

Lascia due figli

Alla guida della vettura c'era un'altra donna, ma molto più giovane della vittima, 45 anni, che ora è indagata per omicidio stradale. La donna, vedova, era madre di due figli ed al momento dell'incidente mortale, uno dei due si trovava in viaggio di nozze.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA