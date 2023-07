Incidente in mini-moto, bambino di 9 anni si schianta contro un albero nel giardino di casa: è gravissimo

di Redazione web

Brutto incidente questa mattina in provincia di Pavia a Chignolo Po, poco dopo le 10.30, quando un bambino di 9 anni, in sella a una piccola moto, è andato a schiantarsi contro un albero. Il piccolo è ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.

L'incidente in mini moto

In base ai primi accertamenti sembra che il bimbo si sia schiantato mentre si trovava nel cortile di casa. L'impatto contro l'albero è stato violento. Il piccolo è rimasto a terra, privo di sensi. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi familiari, subito dopo il 118. Il bimbo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII con l'eliambulanza. Sul posto indagano i carabinieri.

