Incidente in scooter, Leonardo non ce l'ha fatta: è morto a 22 anni. Grave la fidanzata Emma: stavano andando al mare

di Redazione web

E' morto dopo essersi schiantato contro uno scooter Leonardo Brown, il giovane di 22 anni, che stava andando al mare insieme alla fidanzata Emma Genovali, 20 anni, in sella ad una bici elettrica. I due ragazzi di Viareggio, sono rimasti vittima di un incidente in Darsena lo scorso martedì 4 luglio, e d'urgenza sono stati trasportati all’ospedale Cisanello di Pisa in condizioni critiche.

Bambini litigano in piazza, i genitori provano a dividerli ma scoppia una rissa tra le famiglie

Andavano al mare

Dopo una settimana di agonia Leonardo non ce l’ha fatta, è morto nella serata di ieri, martedì 11 luglio, mentre Emma resta in gravi condizioni. Al momento dell'impatto fatale la coppia stava andando in spiaggia quando è avvenuto lo scontro con uno scooter. Ad avere la peggio è stata proprio la coppia di fidanzati, mentre è rimasta illesa, anche se sotto choc la persona alla guida del motociclotore.

Dolore della comunità

La famiglia di Leonardo ha autorizzato l’espianto degli organi del giovane, la cui morte ha scosso la comunità di Viareggio, dopo che i medici hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita.

I suoi ragazzi nei giorni successivi all’incidente avevano dedicato uno striscione a lui e a Emma, invitandoli a non mollare. «Ciao Leo insegna agli angeli a parare», è il messaggio di addio comparso martedì sera sulla pagina Facebook della società lidese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA