Teo Mammucari a Domenica In, interviene Anastasia Kuzmina: «Spero si risolva tutto»

Teo Mammucari è stato uno degli ospiti di Mara Venier a Domenica In. Il conduttore che, attualmente, è impegnato con Ballando con le Stelle ha raccontato l'esperienza incredibile che sta vivendo nel programma condotto da Milly Carlucci. Inoltre, Teo ha tenuto a precisare che gli dispiace molto tutto ciò che è capitato con Selvaggia Lucarelli e che vorrebbe mantenere l'atmosfera più leggera possibile. Poi, in studio, è intervenuta anche Anastasia Kuzmina.

L'intervista a Teo Mammucari

Teo Mammucari si è raccontato a Mara Venier durante la sua intervista a Domenica In e ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, cominciando dall'episodio avvenuto ieri sera: i protagonisti della vicenda sono lui e Selvaggia Lucarelli. Il conduttore ha detto: «Dopo essermi reso conto di avere un po' esagerato, ho chiesto scusa subito perché ho sbagliato, però, tutto questo clima mi fa restare con l'amaro in bocca. Io contesto il fatto che chi non sa ballare giudica e anche con voti severi. Gli unici veri maestri sono Carolyn Smith, Sara Di Vaira e Simone di Pasquale ma prendermi due, tre da Mariotto, non ci sto». Poi, è tornato a parlare di Selvaggia Lucarelli: «Se il clima si alleggerisse un po', si potrebbe scherzare di più».

L'intervento di Anastasia Kuzmina

Sul finale dell'intervista a Teo Mammucari, Mara Venier ha chiamato in studio Anastasia Kuzmina e le ha chiesto che cosa ne pensi di tutta questa situazione di tensione che si è venuta a creare. Quindi, la ballerina ha risposto: «Sinceramente spero si risolva tutto, perché con Teo si ride dalla mattina alla sera: lui va da Rosanna e fa la battuta, fa da mental coach a Sara (Croce, ndr) dicendole che deve parlare di più.

