Simona Ventura dopo la riconciliazione con Mara Venier: «​Voglio pace con tutti»

Simona Ventura nella giornata di ieri, è stata protagonista di diverse 'riappacificazioni'. Nella puntata di 'Domenica In', ha avuto l'occasione di fare pace con Mara Venier e poche ore dopo si è rinconciliata anche con Barbara D'Urso ad un evento a Roma. Oggi la Ventura ha parlato del rapporto con Mara Venier.

Le parole di Simona Ventura

Simona Ventura, in un'intervista a Super Guida Tv, ha commentato la riconciliazione di ieri con Mara Venier, dicendo: «Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno».

Il rapporto tra le due era logorato da diverso tempo, probabilmente a causa del legame della Ventura con Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, tutt'ora marito della Venier.

Questo sembra essere un bel periodo per la Ventura, ci saranno altre riappacificazioni a breve?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 17:05