Fedez, Selvaggia Lucarelli risponde dopo l'attacco a Che Tempo Che Fa: che cosa ha detto

Ieri durante l'intervista a 'Che Tempo Che Fa?' Fedez ha lanciato un duro attacco a Selvaggia Lucarelli. Oggi la donna ha replicato alla critica sui social. Tra i due, già da diverso tempo, non scorre buon sangue. La Lucarelli in passato aveva definto il rapper un «narcisista patologico».

La critica

Ieri sera il rapper è stato intervistato da Fabio Fazio e ha lanciato un duro attacco contro Selvaggia Lucarelli. Fedez, pur non rivolgendosi direttamente alla blogger per nome, ha riferito in merito: «Una giornalista che ora non è più giornalista, quando non ero in formissima mentalmente, mi ha additato come narcisista patologico. Ha dato una diagnosi, pur non essendo un medico. Praticamente etichettandomi così mi ha dato del “pezzo di me**a. Chi ha dimestichezza con la scrittura e le parole, non dovrebbe fare diagnosi ad ca**um. Ci vorrebbe più attenzione». Poche ore dopo la dichirazione del rapper la Lucarelli ha risposto sui social.

La risposta

Selvaggia Lucarelli ha commentato dicendo che Fedez è solito fare la vittima, ha inoltre individuato uno schema classico utilizzato, secondo lei, dal rapper per screditare chi lo critica: «La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo 'nemico'. Quindi mi chiama giornalista che non è più una giornalista». Ha inoltre fatto notare ai follower che anche Fazio ha riconsegnato il tesserino. Gli obiettivi del rapper, secondo la Lucarelli, sarebbero creare empatia con il pubblico e colpire chi lo critica. La donna ha anche ricordato delle precedenti occasioni in cui dei colleghi del rapper gli avevano dato del narcisista.



