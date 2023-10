Ilary Blasi, la scoperta in Turchia la sconvolge: «Non me lo aspettavo»

di Redazione Web

Ilary Blasi è volata in Turchia, più precisamente a Istanbul, per trascorrere un weekend magico, lontano dalla caotica Roma. L'ex moglie di Francesco Totti ama viaggiare in giro per il mondo e adesso che, come ha detto lei a Striscia La Notizia è «in letargo» dal lavoro, riesce a ritagliarsi del tempo per scoprire nuove culture e usanze che non sempre sono conosciute, come è successo durante il suo ultimo viaggio.

Ilary, infatti, ha scoperto un'usanza molto particolare in Turchia e ne è rimasta sconvolta. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ilary Blasi, weekend a Istanbul: «Fuga d'amore con Bastian?»

Ilary Blasi, costume di Halloween in anteprima: «Vestita da infermiera». Ma non è come sembra

La scoperta di Ilary

Ilary Blasi ha scoperto una particolarità della cultura turca che probabilmente non si aspettava. In Turchia, infatti, le toilette come le conosciamo tutti (con il gabinetto), non sono così comuni, anzi. Nei bagni dei turchi c'è la "toilette alla turca", ovvero un vaso sanitario appiattito posto al livello del pavimento e privo di coperchio, caratterizzato generalmente da due pedane rialzate e da un foro di scarico centrale.

La scelta di questo particolare bagno è da attribuire al Corano: «risponde ai dettami igienici perchè favorisce una posizione naturale ed evita contatto con superfici eventualmente sporche».

La conduttrice ha condiviso con i suoi follower la sorpresa, mentre era di ritorno a casa dai figli Cristian, Chanel (volata a Tenerife per il weekend) e Isabel.

L'outfit della serata

Ilary Blasi ha indossato un abito molto particolare per la sua seconda serata in Turchia: un abito verde lime con cut out sul ventre, del brand The Aloud e una borsetta metallizzata di Yves Saint Laurent, brand molto caro alla conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA