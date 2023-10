Ilary Blasi, weekend a Istanbul: «Fuga d'amore con Bastian?»

di Redazione Web

Ilary Blasi è volata a Istanbul per trascorrere un weekend diverso dal solito prima di festeggiare Halloween insieme ai suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. La conduttrice ha condiviso con i suoi fan alcune storie su Instagram di una romantica cena a lume di candela con una splendida vista. Il look scelto da Ilary è semplice ma con un tocco sofisticato: jeans chiari, top floreale senza spalline e guanti di raso rosa.

I fan si sono chiesti se la conduttrice sia da sola in questo viaggio, ma alcuni indizi fanno sospettare che sia insieme al suo Bastian.

Ilary in Turchia

Ilary Blasi ha condiviso alcune storie in cui appare sorridente al tavolo di un ristorante all'aperto in Turchia. La foto fatta in primo piano ha indotto i fan a credere che non sia partita da sola, ma insieme al suo amato Bastian Muller. Dopo la fuga in Germania di qualche settimana fa, Ilary e Bastian si sono ritrovati in Turchia.

Quale sarà la loro prossima meta per trascorrere del tempo insieme, solo loro due? Bastian deciderà di trasferirsi una volta per tutte a Roma dalla sua Ilary?

