Ballando con le Stelle, Lorenzo Tano tra i concorrenti: è il figlio di Rocco Siffredi

Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. Il programma di Rai 1, che partirà dal prossimo 21 ottobre, sta mettendo su un cast davvero sorprendente. Sul canale Instagram ufficiale del programma è spuntato il nuovo nome di Lorenzo, un ragazzo dalle mille risorse, modello, pilota, direct project manager e regista.

La presentazione ufficiale

Con un simpatico video sui social, Ballando con le Stelle ha reso nota la presenza di Lorenzo Tano: «Ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!». Il giovane figlio del porno divo si è mostrato mentre cerca di allenarsi al meglio, per non farsi cogliere impreparato. Stringe tra le braccia un enorme manichino, che sembra essere molto pesante: «Ciao ragazzi, mi sto preparando per Ballando con le Stelle.

Il cast

Quello di Lorenzo è solo l'ultimo nome in ordine cronologico dei volti di Ballando di questa edizione. Un'edizione che promette già di essere avvincente, visti i personaggi, anche se resta il mistero sugli insegnanti e soprattutto sulla guria. Oltre a Lorenzo in gara si sfideranno Teo Mammucari, Antonio Caprarica, Carlotta Mantovan, Giovanni Terzi con la futura moglie Simona Ventura, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci e Sara Croce.

