Ballando, lite dietro le quinte tra Ema Stokholma e Angelo Madonia : tutta la verità su cos'è accaduto

L'amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia sembra essere già piuttosto litigarello. La coppia di Ballando con le Stelle, molto apprezzata dal pubblico, si è rivelata funzionare non solo nella danza ma anche nella vita privata, visto che i due hanno ammesso serenamente di essere una coppia. La 38enne ha detto in diretta a Milly Carlucci di essere felice e la love story ha avuto ufficialmente inizio.

«Lui c’è, mi capisce. Angelo è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una bella intesa, non posso negarlo, ma ci stiamo conoscendo.sto molto bene con lui. Sogno il podio», ha affermato Ema, ma secondo i rumors pare che tra i due qualcosa già scricchioli. Si parlava di una lite dietro le quinte di Ballando e alla fine a confermarlo è stata la diretta interessata.

Ema su Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan, e a quella in cui le veniva chiesto se la lite era vera o meno lei ha chiarito: «Si, un po’ abbiamo litigato, ma voi come fate a saperlo? Se lui è molto severo? Un po’ si perché comunque in sala io ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo ‘ok’. Lui mi dice sempre avanti un altro, indietro, passo indietro ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto. Cosa penso davvero dei giurati? La giuria fa bene ad elencarmi tutti i miei difetti, non voglio sconti».

Angelo Madonia invece è stato molto più vago: «In tanti me lo state chiedendo. I nostri litigi non sono di quelli là pesanti, ma sono normali. La gente si sta facendo i film, perché sono partito da solo. Non abbiamo litigato come pensate e qualora accadesse, durerebbe veramente poco, perché ci chiariamo subito». Davanti alla giuria i due sono sembrati piuttosto tranquilli, magari avevano già fatto pace, appunto.

