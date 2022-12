GFVip, lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro dopo la diretta: quello che ha fatto lui ha lasciato tutti senza parole

Lite furiosa tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scontrati con toni piuttosto forti dopo la puntata in diretta. La miccia sarebbe esplosa in modo improvviso, mentre i due erano in cucina per mangiare dopo la diretta. Daniele si è indispettito quando ha scoperto di essere stato nominato dalla Rossetti ed è nata una discussione.

La lite

Patrizia ha iniziato a gridare e a dire male parole nei confronti di Dal Moro fino a quando lui non le ha gridato in faccia: «Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh!». I due hanno continuato a gridare e a insultarsi, nella discussione è poi intervenuto Alberto De Pisis che ha subito preso le parti di Patrizia Rossetti. «Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa», ha urlato a suo volta Alberto a Daniele. «Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia, potrebbe essere tua mamma. Questo è un atteggiamento orrendo, tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio».

In tutta risposta Daniele ha iniziato a offendere anche Alberto: «Sei un grande pagliaccio. Dovresti solo stare zitto tu, questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro». Poi la discussione tra Dal Moro e la Rossetti è continuata con il gieffino che ha rinfacciato quanto accaduto nella scorsa puntata quando lui ha provato a parlarle ma lei si sarebbe rifiutata. Lei ha però replicato: «Ti avevo detto che non era il momento, stavo male io. Basta parlare solo di te, tu sei tutto un ‘io, io, io, io’, basta! Io in quel momento stavo così male che non mi andava di parlare con nessuno. In quel momento non mi andava di sentire né te né chiunque altro».

Poi la chiusa finale di Daniele: «La cosa che mi ha dato fastidio è che io ho cercato nelle settimane scorse di darti una mano e sono passato per quello che prende parolacce da te. Fatti un’esame di coscienza prima di pensare a me».

