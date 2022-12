Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, rapporti ancora tesi tra i due: ecco cosa ha confessato il cantante

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono ormai separati da tempo e tutti e due si sono rifatti una vita con nuovi compagni (anche se la Tatangelo è tornata single di recente). Il cantante ha anche avuto un bambino dalla nuova compagna, ma pare che i rapporti con la ex non siano comunque molto distesi.

La confessione

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gigi D’Alessio ha parlato del rapporto con Anna. Non si è voluto sbilanciare e non ha voluto dire troppo, ma ha lasciato comunque intuire che ci sia ancora parecchia sofferenza per la situazione, dopo che la relazione tra i due non sarebbe finita nel migliore dei modi: «Eh…va bene, comunque abbiamo un figlio insieme», ha spiegato, «Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita».

Gigi non ha fatto alcun riferimento alla nuova compagna, mentre si è detto felicissimo per il suo ultimo figlio, il quinto. A distanza di anni non sono ancora note le cause della separazione tra lui e Anna, secondo i rumors pare che lei desiderasse il matrimonio, contrariamente al cantante.

