Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? La giudice minaccia battaglia legale

Selvaggia Lucarelli non ci sarà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle? La giornalista ormai stanca delle tante polemiche minaccia provvedimenti legali e lo fa attraverso i social. Nelle sue Instagram stories la Lucarelli ha riportato dei titoli di giornale in cui si dà per certa la sua mancata partecipazione nella prossima edizione del programma di Milly Carlucci, così ha voluto chiarire.

«Hanno scritto ‘Insulta tutti, dà zero a tutti, altra sceneggiata‘. Ma quand’è che Libero la smette di scrivere ca***te? Il mio più grande problema non è difendermi dagli haters ma dal giornalismo becero che tutti i giorni manipola, inventa, riporta i fatti in malafede, mi usa per titoli che suggeriscono cose mai accadute, con sintesi false o screditanti. O trasformando battute in odio, faide, liti», chiarisce Selvaggia, lasciando chiaramente intendere che non c'è nulla di stabilito o di definitivo.

«Fate veramente schifo. Questo tipo di giornalismo non è semplice clickbait. Il clickbait gioca sulle ambiguità. Qui si scrivono costantemente, più volte al giorno, cose false. Il tutto porta alla costruzione di una realtà in cui se subisco un insulto “ho litigato”, se faccio una battuta “ho umiliato”, se riferisco un fatto ho preso a schiaffi. Questi sono alcuni dei titoli: ‘Terremoto a Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli umilia e fa piangere Iva Zanicchi’; ‘Selvaggia Lucarelli umilia Wanda Nara: “Glielo spiegate?”, caos prima di Ballando‘. E ancora ‘Ballando, altra sceneggiata di Selvaggia Lucarelli: la scimmia con la paletta‘».

La Lucarelli in questa ultima edizione è finita spesso in un vortice di polemiche, sia con i concorrenti che con altri elementi della giuria. Polemiche a cui ha risposto, su cui ha ironizzato, lei stessa ha parlato della sua sedia "che scricchiola" a Ballando, ma non vi è però nessuna certezza. Stanca delle affermazioni sul suo conto ha infine annunciato una battaglia legale: «Sarà mia cura da ora oppormi a questo tipo di “giornalismo” con una battaglia su più fronti, anche quello legale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 12:56

