Iva Zanicchi ammette: «Stimo molto Selvaggia, magari potremmo diventare amiche». Poi però lancia la frecciatina...

Iva Zanicchi torna a parlare di Selvaggia Lucarelli nel salotto di Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno la cantante ha parlato della giurata di Ballando con le Stelle con la quale è nata una polemica dopo che lei l'aveva appellata con male parole a seguito di un brutto voto. Iva si mostra però conciliante, sempre pentita per l'accaduto, e non esclude la possibilità di poter costruire un'amicizia con Selvaggia.

Leggi anche > Sanremo 2023, tutti gli esclusi e c'è chi ironizza: «26 no? Sono 46 anni e pure consecutivi»

Leggi anche > Ilary Blasi e la cena in famiglia, tra gli ospiti c'è anche il cugino di Francesco Totti

Pace in vista?

«A me in generale dispiace non piacere perché di solito a me piace piacere, da sempre, anche da piccola. A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto. Dice anche delle cose giuste eh. Le mie barzellette sono sempre piccanti io per questo chiedo sempre che ore sono. Ma le parole che dico se vai sul vocabolario ci sono. Lo so che sono volgari queste parole, però esistono», ha spiegato alla Bortone.

Continua spiegando di non escludere un'amicizia con la Lucarelli: «Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce», ammette. Poi però lancia una frecciatina: «Sono contenta di essere arrivata in finale, magari a qualcuno brucia ma io non credo di aver tolto il posto a nessuno. Ho ballato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA