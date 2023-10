Ballando, Simona Ventura verso il matrimonio con Giovanni Terzi? «Potrebbe succedere in qualunque momento»

di Redazione web

Simona Ventura (58 anni) e Giovanni Terzi (59 anni) sono prontissimi per ricominciare una nuova avventura, anche se separati e l'uno contro l'altra. Si tratta della nuova edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci e in partenza sabato 21 ottobre. Durante una delle interviste rilasciate in occasione dell'esordio del talent show, Simona ventura si è lasciata ad una confidenza che ha lasciato tutti molto sorpresi.

Di che cosa si tratta? Andiamo a leggerlo insieme.

Simona Ventura verso il matrimonio?

Simona Ventura è stata intervistata in occasione dell'inizio della sua nuova avventura televisiva con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Durante il programma si ritroverà a competere contro il compagno Giovanni Terzi. I due stanno insieme da oltre 6 anni, ma non si sono mai sposati. Alla domanda: «Ci pensi mai al matrimonio?», la conduttrice ha voluto mettere in chiaro la sua posizione, lasciando, tuttavia, uno spiraglio aperto per il futuro.

«Per adesso pensiamo a Ballando, ma in futuro chi lo sa, potrebbe accadere in qualunque momento!» ha rivelato tra le risate Simona Ventura. Per la conduttrice sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli e terminato nel 2008, dopo 10 anni di relazione.

Simona e Giovanni si preparano quindi a gareggiare per la vittoria, e chissà se alla fine dell'edizione, i due non possano ballare insieme un lento, magari lei vestita di bianco e lui con uno smoking elegante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 15:30

