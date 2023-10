Carlotta Mantovan a Ballando: «Fabrizio Frizzi sarebbe felicissimo, lo faccio per amore di nostra figlia Stella»

La scelta di Carlotta Mantovan di tornare in televisione, di partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle da concorrente è stata ragionata, raggiunta con la consapevolezza che oggi finalmente, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, «sono più serena». Ci è arrivata imparando «a convivere con il dolore. Ora voglio solo vivere con leggerezza questa esperienza». Parole pronunciate al Corriere della Sera dopo cinque anni dalla morte di suo marito, l'uomo da cui è nata Stella. La loro bambina. A convincerla a tornare in televisione è stata lei: «Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta».

