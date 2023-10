Simona Ventura, il compleanno del figlio Niccolò: «A noi bastano gli sguardi, ogogliosa di te»

di Redazione web

Simona Ventura (58 anni) ha condiviso alcuni scatti molto dolci insieme al figlio più grande, Niccolò Bettarini in occasione del suo compleanno. Il ragazzo, infatti, compie 25 anni proprio oggi, 5 ottobre, e mamma Simona ha deciso di festeggiarlo con alcune foto ricordo che lo ritraggono dalla sua nascita ad oggi.

Niccolò, figlio della showgirl e di Stefano Bettarini, aveva cercato di intraprendere la carriera calcistica, ma dopo alcuni tentativi, aveva preferito allontanarsi dai riflettori dello spettacolo dei genitori per crearsi la sua realtà lavorativa, come personal trainer in una delle palestre più famose a Milano.

Il legame con Simona Ventura è sempre molto stretto e lo dimostra la dedica della mamma al figlio per augurargli un buon compleanno.

Simona Ventura e la dedica al figlio

«E sono 25! A noi bastano gli sguardi! Orgogliosa di te e di come ti concentri sui tuoi obiettivi. Buon compleanno!», ha scritto mamma Simona Ventura per il compleanno del figlio Niccolò Bettarini.

La conduttrice è mamma di tre figli: il primo Niccolò, il secondo Giacomo (23), avuti entrambi dall'ex marito Stefano Bettarini e nel 2014 ha adottato Caterina (17), figlia di una sua parente che non poteva portare avanti la crescita della bimba da sola e, alla quale Simona ha deciso di dare il suo cognome dopo aver ottenuto l'afidamento.

