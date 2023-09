Parkinson e Alzheimer, nuova strada per la diagnosi: la firma dei neuroni danneggiati nelle molecole dell'Rna

di Redazione web

La firma dei neuroni danneggiati dalle malattie di Parkinson e Alzheimer è stata trovata in molecole circolari. Con essi, anche i diversi tipi di cellule nervose: sono molecole di Rna, il cugino a singola elica del Dna, che si dispongono però in maniera circolare e che a lungo sono state considerate spazzatura. Si apre così una nuova strada per la diagnosi e la comprensione di queste malattie neurogenerative.

La scoperta si deve alla ricerca guidata dall'americano Brigham & Women's Hospital di Boston ed è pubblicata sulla rivista Nature Communications.

In particolare, 4.834 di queste molecole sono risultate specifiche di neuroni che controllano il movimento, l'umore, la memoria e il linguaggio, e la cui degenerazione svolge un ruolo chiave nello sviluppo di disturbi neurologici.

Parkinson e Alzheimer

Quando gli autori dello studio hanno esaminato più a fondo questa connessione, hanno trovato che un numero sorprendente di geni del Parkinson e dell'Alzheimer producono Rna circolare.

«È stato sorprendente scoprire che gli Rna circolari definiscono l'identità dei neuroni molto meglio delle molecole lineari», commenta Dong. «Hanno il potenziale per fungere da biomarcatori per specifiche cellule cerebrali implicate nelle fasi precoci di alcune malattie», aggiunge Clemens Scherzer, co-autore dello studio. «Sono molecole che non possono essere scomposte facilmente: questo potrebbe renderle uno strumento potente per trasportare terapie mirate all'interno del corpo. Potrebbero essere riscritte in laboratorio - conclude Scherzer - ed essere sfruttate come farmaci del futuro».

