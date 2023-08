Fa il test del dna per scherzo, poi la scoperta shock: «Non posso credere che mia madre lo abbia fatto»

di Redazione web

Fa un test del dna all'università, tanto per ridere, ma la scoperta gli sconvolge la vita. Un uomo ha condiviso la sua esperienza su un forum online chiedendo informazioni anche ad altri su come si sono comportanti qualora abbiano fatto test del Dna sorprendenti.

«Ho una famiglia davvero fantastica composta da mia mamma, 46 anni, papà, 50 e due sorelle gemelle. Siamo una tipica famiglia di classe medio-alta, ma eravamo poveri. L'attività di mio padre hai poi fatto il botto e ha assolutamente cambiato le nostre vite in meglio. Non siamo una famiglia perfetta, ma siamo sempre qui l'uno per l'altro e ho un legame profondo con i miei genitori» ha scritto il ragazzo sul forum. Ma la scoperta è stata scioccante.

«Metà asiatico»

Il protagonista della vicenda ha spiegato come lui e i suoi amici universitari abbiano deciso di ordinare i test del Dna per divertimento e di confrontare i loro risultati: «Ho pensato che i miei risultati non sarebbero stati così entusiasmati dato che entrambi i miei genitori sono europeo.

«Ho detto a tutti che i miei risultati non sarebbero stati così entusiasmanti dato che i miei genitori sono entrambi europei. Ora ecco il problema: sono solo per metà europeo e l'altra metà dall'Asia, principalmente dalla Cina e un po' dall'India. Sono assolutamente sicuro di non avere nessuno della mia famiglia con origini asiatiche e conosco molto bene i miei nonni».

Il dubbio

Nonostante abbia una carnagione più scura rispetto ai suoi genitori, non ha mai pensato che potesse essere perché ha una diversa composizione del Dna: «Sono assolutamente fuori di testa che mia madre possa aver tradito mio padre. Stanno insieme da quando avevano 18 anni. Non c'è stato altro che amore genuino tra loro e la mamma ha sempre sostenuto mio padre nei suoi ambiziosi lavori. Sto impazzendo, ho bisogno di consigli per favore, ho paura di perdere mio padre, lo adoro assolutamente.

«Dopo la telefonata, prima di iniziare a studiare un po', mia mamma mi ha mandato un messaggio. Fondamentalmente mi ha rimproverato di preoccuparmi per cose stupide come questi test e di non essere concentrato sui miei studi. Questo semestre non è stato il migliore, ma ho sempre avuto buoni voti e non è mai stato un problema tra di noi. Mi ha letteralmente detto di non parlarne più. Devo preoccuparmi? Non so cosa pensare».

