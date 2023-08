Non solo rughe, la vera età è scritta anche nel torace: l'Intelligenza Artificiale rivela i pericoli

L'intelligenza artificiale è in grado di stimare l'età anche dal torace e non più solo dalle rughe. A indicarlo è l'algoritmo messo a punto nell'Università Metropolitana di Osaka, in Giappone, che in un articolo pubblicato sulla rivista Lancet Healthy Longevity dimostrano che le radiografie del torace possono essere usate per stimare il modo accurato l'età cronologica, ossia il tempo trascorso dalla nascita, e soprattutto per identificare i primi segnali di malattie croniche come l'ipertensione.

