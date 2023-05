Il tennis allunga la vita. Lo studio dei ricercatori: «Dieci anni in più rispetto a chi è sedentario»

di Enrico Sarzanini

Giocare a tennis allunga la vita, è quanto emerge da tre diversi studi, quello statunitense dell’American Medical Association, quello danese del Copenhaghen City Heart Study e infine lo studio inglese del Sidney Medical School Study, che negli anni hanno analizzato il rapporto tra qualità della vita e pratica sportiva.

Sabato l'appuntamento con “Tennis & Friends Salute e Sport”

Sarà questo il tema al centro del simposio organizzato domani sabato 6 maggio alle 15 nell’ambito degli “Internazionali D’Italia 2023 (IBI)" da Tennis & Friends Salute e Sport” e “Fitp”, Federazione Italiana Tennis e Padel. L'appuntamento è fissao alle 15 a fare da moderatrice sarà la conduttrice della Rai Eleonora Daniele. Relatori d'eccezione Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis Padel, Giorgio Meneschincheri, Presidente e Fondatore Tennis and Friends - Salute e Sport - Medico specialista in medicina preventiva - Docente Università Cattolica del S. Cuore - Commissione Medica FITP, Nicola Pietrangeli, Ambasciatore del tennis italiano nel mondo e Francesco Vaia direttore generale dell'Istituto nazionale delle malattie Infettive di Roma.

«La prevenzione e la pratica sportiva sono fondamentali per la salute dei cittadini – le parole del presidente della FITP Angelo Binaghi - Il tennis e gli sport con racchetta, in particolare, allungano la vita di dieci anni e prevengono dalle malattie, soprattutto quelle cardiovascolari: lo dimostrano autorevoli studi internazionali pubblicati recentemente. E di una migliore salute dei cittadini, incentivata dalla pratica sportiva, beneficia pure la sanità pubblica e, quindi, anche lo Stato. Ecco perché è fondamentale cogliere occasioni come questa per veicolare un messaggio tanto importante per ognuno di noi».

Secondo il Prof. Giorgio Meneschicheri, medico e fondatore di Tennis & Friends «gli studi scientifici internazionali che andremo ad illustrare portano alla luce dei risultati importanti mettendo a confronto la popolazione sportiva con quella sedentaria, paragonando nello specifico le diverse discipline sportive». Per il prof. Francesco Vaia «Non è mai troppo tardi né troppo presto per la prevenzione. La pandemia ha evidenziato l’importanza di ricorrere a stili di vita salutari per prevenire le malattie, soprattutto metaboliche e cardiovascolari, che hanno aggravato gli effetti del virus. Fare sport è fondamentale: allunga la vita, previene le malattie e la vecchiaia».

In particolare, dallo studio danese emerge che in 25 anni ha osservato il comportamento di oltre 20 mila persone, uomini e donne di età compresa fra i 20 e i 90 anni, è emerso che l’attività fisica e le relazioni sociali implicite nella pratica del tennis sono le migliori per vivere sano a lungo: chi gioca a tennis ha un’aspettativa di vita di 9,7 anni in più rispetto a chi è sedentario. Chi invece pratica Badminton ha un'aspettativa di vita di 4,7 anni, 3,7 per il ciclismo, 3,4 per il nuoto e 3,2 per il Jogging.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA