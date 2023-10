Esplosione di 8 miliardi di anni rilevata dagli astronomi: «In meno di un millisecondo rilascia più energia del Sole in 30 anni»

di Redazione Web

Gli astronomi hanno rilevato un intenso flusso di onde radio provenienti da quella che sembra essere una fusione di galassie risalente a circa 8 miliardi di anni fa. Si tratterebbe del più antico esempio di un fenomeno definito "lampo radio veloce" (FRB, Fast Radio Burst) che tutt'oggi continua a sfuggire agli scienziati, secondo quanto riportato da Reuters.

Questo lampo, o esplosione, in meno di un millisecondo ha rilasciato una quantità di energia pari a quella che il nostro Sole emette nel corso di tre decadi, dichiarano i ricercatori. Il fenomeno è stato rilevato grazie a un telescopio radio, l'Australian SKA Pathfinder, situato appunto in Australia. Il luogo dell'esplosione, invece, è stato individuato da uno dei telescopi ottici più potenti al mondo, in Cile, il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Astrale.

Cos'è il lampo radio veloce

Un lampo radio veloce, o FRB dalla sua denominazione in inglese, è un impulso di radiazione elettromagnetica a radiofrequenza. La sua durata è di una piccola frazione di un secondo ma supera la maggior parte delle altre fonti di onde radio nell'universo. L'astronomo Ryan Shannon dell'Università di Swinburne, in Australia, ha dichiarato: «Le onde radio nei FRB sono simili a quelle emesse dai forni a microonde.

Fino a questo momento, l'esplosione più antica a cui si era assistito risaliva a 5 miliardi di anni fa, quindi quello presente lo supera di 3 miliardi di anni. Osservando oggetti ed eventi di tanto tempo prima, gli astronomi viaggiano attraverso distanze cosmiche, il che rende questo FRB anche il più lontano mai registrato. Stuart Ryder, astronomo e co-autore dello studio, ha dichiarato: Ora sappiamo che i lampi radio veloci esistono da più della metà dell'età dell'universo. Il primo FRB è stato scoperto nel 2007.

I ricercatori hanno affermato che lo studio di queste esplosioni può aiutare a rilevare e misurare la quantità immensa di materia che si crede popoli le distese di spazio tra le galassie. Mentre queste onde radio sfrecciano nel cosmo, possono segnalare la presenza di questo "plasma intergalattico", un gas così caldo che alcuni dei suoi atomi (o tutti) si dividono in particelle subatomiche, ioni ed elettroni.

