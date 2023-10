Cometa grande tre volte il Monte Everest è diretta verso la Terra: il diametro è di 30 km. La data prevista

di Redazione web

Gli astronomi hanno rivelato che una cometa tre volte più grande del Monte Everest è esplosa nello spazio e ora si sta dirigendo verso la Terra. Non ci colpirà, ma potrebbe essere visibile a occhio nudo attorno al 21 aprile 2024. La cometa, è stata chiamata 12P/Pons-Brooks e ha la particolarità di essere criovulcanica.

La cometa è costituita da ghiaccio, polvere e gas e ha un diametro stimato di 30 km. A causa di particolari fenomeni termici, messi in atto dal riscaldamento provocato dal sole, la pressione all'interno della roccia spaziale continua ad aumentare finché l'azoto e il monossido di carbonio non esplodono, scagliando fuori detriti ghiacciati. Nel suo tragitto verso la Terra queste eruzioni potrebbero continuare ad avvenire. La roccia, per le sue dimensioni, viene anche chiamata "cometa di tipo Halley", che è stata visibile per l'ultima volta ad occhio nudo sulla Terra nel 1954. Se osservata attraverso un telescopio, la cometa sembra un'enorme serie di corna, tanto che alcuni la hanno paragonato all'astronave Millennium Falcon di Star Wars.

