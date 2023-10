Tempesta Babet, gli effetti in arrivo sull'Italia: piogge “senza precedenti”. Dove e quando colpirà

Piogge “senza precedenti” e forti venti. È allerta meteo rossa in Scozia per la tempesta Babet. Le conseguenze si faranno sentire anche in Italia. Quali effetti? In Gran Bretagna causerà gravi inondazioni e "metterà a rischio la vita delle persone", come riporta la Bbc. Quando? Tra giovedì e venerdì. Le zone più colpite probabilmente saranno quelle intorno ad Angus e Aberdeenshire. Allerta gialla per maltempo, vento e pioggia, sono state emesse anche per l'Irlanda del Nord e le aree settentrionali e orientali dell'Inghilterra. Ma quando e dove colpirà in Italia? Di seguito le previsioni.

Dove colpirà

Le regioni più esposte saranno ancora una volta quelle settentrionali, in particolare il Nordovest e la Toscana. Dunque un avviso valido per Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, parte dell'Emilia Romagna, soprattutto l'Emilia occidentale e la Toscana soprattutto settentrionale. Aree che saranno soggette ai fenomeni più intensi. Ma non sono escluse dai temporali anche le zone più a sud. Vediamo quali.

Quando

Tra giovedi e venerdi l’Italia si troverà alle prese con la prima "bomba" meteorologica dell’autunno 2023. La giornata peggiore per il maltempo dovrebbe essere sabato, coninvolto anche il Sud. Non sono esclusi temporali, quindi, in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. E sulle temperature? Il nostro Paese verra letteralmente spaccato in due sul fronte meteorologico: mentre le regioni del Nord verranno colpite da nubifragi e tempeste di vento, al Sud si dovranno fare i conti con un’ondata di caldo fuori stagione, con valori quasi da record. Ma non sono escluse, come indicato in precedenza, le piogge. Come si può vedere dalla mappa.

L'allerta meteo

Un'allerta meteo per tutta la giornata di domani, dalle ore 6 alla mezzanotte, è stata diffusa oggi dalla Protezione civile Fvg per l'avvicinamento all'Italia di una marcata depressione atlantica che favorirà sulla Regione piogge intense, vento forte e mareggiate.

