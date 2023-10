Nobel a Karikò e Weissman per i vaccini anti Covid, l'ira dei no-vax: «Propaganda politica, è una farsa»

Il Premio Nobel per la medicina ai due scienziati Katalin Karikò e Drew Weissman, 'genitori' dei vaccini mRna anti Covid, rappresenta forse la chiusura di un cerchio per quanto riguarda la pandemia, arrivata ormai alla fine nonostante gli ultimi recenti colpi di coda con le varianti e i contagi in crescita. Ma i no-vax non si arrendono e attaccano duramente contro la decisione di Stoccolma di premiare i due scienziati.

Il Nobel per la Medicina a ​Katalin Karikó e Drew Weissman. «Studi fondamentali per i vaccini anti-Covid»