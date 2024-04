Norovirus, sale l'allarme in Italia: sintomi (diarrea, vomito e crampi addominali), trasmissione e cura per il virus intestinale. La guida

Cresce l'allarme in Italia dopo che negli scorsi giorni una scuola elementare di Castenaso, in provincia di Bologna, c'è stato un importante focolaio con 170 tra alunni e professori colpiti dal patogeno. Al momento, in alcune zone della Penisola è vietato utilizzare l'acqua per scopi alimentari perché giù infetta dal Norovirus.



Come specificato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dagli autorevoli Manuali MSD per operatori sanitari, i norovirus sono estremamente contagiosi - bastano pochissime particelle virali per innescare l'infezione - e si trasmettono sia attraverso gli aerosol che per via orofecale. Non a caso gli alimenti e l'acqua contaminata sono tra i principali motori degli eventi epidemici, che colpiscono prevalentemente ambienti circoscritti come navi da crociera, casa di cura e scuole.



All'inizio si pensava «che si trattasse di una forma virale a trasmissione aerea, in quanto diversi casi di gastroenterite simili sono stati rilevati anche nella parte trentina del Passo del Tonale e a Ponte di legno, servite, come è noto, da reti acquedottistiche diverse», si legge nel comunicato stampa pubblicato dal sindaco. E poi, sintomi simili erano stati riscontrati da in persone che alloggiavano in albergo e bevevano solo acqua dalle bottiglie.