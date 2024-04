Dengue, coppia contagiata a Perugia: «Venivano da un viaggio all'estero». Scatta la disinfestazione

di Redazione web

Una coppia residente nel comune di Magione (Perugia) è stata contagiata dalla Dengue. Lo riferisce il sindaco, Giacomo Chiodini, nella sua pagina Facebook. Il contagio - spiega - è avvenuto all'estero oltre 15 giorni fa. Lo stato di salute della coppia - residente in una zona "molto remota" del territorio - è "buono", anche se sono presenti sintomi e le analisi hanno individuato la presenza del Dengue virus.

Disinfestazione straordinaria

Questa sera sarà eseguita una disinfestazione straordinaria nella zona di Borgoglione per abbattere eventuali zanzare, unico potenziale vettore dell'infezione. La disinfestazione avverrà a cura della Usl Umbria 1, dalle 19.00 alle 21.00. Seguirà anche un trattamento specifico per il controllo delle larve nei giorni successivi limitato ai soli tombini.

Le modalità esecutive del trattamento, sono state indicate e trasmesse al Comune di Magione dal Dipartimento prevenzione - Servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 1 che ha segnalato il caso. L'ordinanza comunale per la disinfestazione sarà pubblicata nelle prossime ore sul sito istituzionale del Comune di Magione.

Cosa fare per evitare pericoli

Durante gli interventi di disinfestazione - spiega il sindaco - non devono essere mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni; si deve sospendere l'uso di impianti di ricambio di aria; porte e finestre di appartamenti/locali devono essere tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno trenta minuti dalla fine delle operazioni; gli animali domestici e da cortile dovranno essere mantenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; si dovrà provvedere ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali; si dovrà provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio; si dovrà provvedere a proteggere vasche ornamentali ove siano presenti pesci, oppure a svuotarle momentaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci.

Inoltre, nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, è necessario coprire con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili; si dovrà provvedere a proteggere colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e a lavarli accuratamente prima del loro consumo; in presenza di apiari nell'area che si deve trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 metri l'apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune.

