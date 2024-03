Dengue, nuovo caso sospetto in Italia: parte la disinfestazione. Ecco dove e cosa fare

di Redazione Web

Possibile nuovo caso in Italia di febbre da Dengue, che da mesi tiene sotto scacco Brasile e Argentina. Un caso sospetto è stato segnalato a Brescia dall'Ats (l'azienda territoriale sanitaria) e il comune ha previsto per domani 29 marzo un intervento antizanzare nella zona della città intorno a via delle Tofane. La Dengue, infatti, è una malattia causata da un virus presente soprattutto nei Paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura delle zanzare Aedes, non per trasmissione diretta fra esseri umani.

La nota del comune

«A tutti viene chiesta la massima collaborazione affinché le operazioni possano essere effettuate in sicurezza e con celerità», è la nota che arriva direttamente dal comune di Brescia con cui si raccomanda di non entrale nelle zone trattate fino alla fine della disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre, non fare uscire animali domestici e di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria.

I mobili e i giochi per bambini che saranno rimasti all'esterno dovranno essere lavati con i comuni detergenti, utilizzando guanti lavabili o usa e getta.

