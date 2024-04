Chiara Ferragni vola a Los Angeles: «Hot pilates class» in compagnia. Leone e Vittoria con papà Fedez

di Cristina Siciliano

Cambio di guardia per i Ferragnez. Mentre Fedez ritorna in Italia, Chiara Ferragni se ne va in vacanza a Los Angeles, senza i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 2 anni. L'imprenditrice digitale si sta godendo un assaggio d'estate mentre è alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo il Pandoro-gate e la separazione dal marito.

Adesso la vediamo sorridere e sembra serena mentre si allena in una classe «hot pilates» a Los Angeles con tanto di completino sportivo total black: un ulteriore segnale della rinascita di Chiara che passa per un pizzico di self confidence ripresa.

Chiara Ferragni a Los Angeles

Chiara Ferragni, che il prossimo 7 maggio compirà 37 anni, sta trascorrendo dei giorni di relax e spensieratezza insieme ai suoi amici di sempre: Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e il makeup artist Manuele Mameli.

Fedez a casa con i figli

Dopo il Cachella Festival in California, uno degli eventi musicali più importanti del mondo, Fedez ha ripreso a pieno la sua routine quotidiana a Milano, tra lavoro e musica. E proprio perché Chiara adesso ha lasciato l'Italia per volare a Los Angeles, dopo giorni di vida loca, sta trascorrendo del tempo nella sua nuova casa con Leone e Vittoria.

Il rapper ha condiviso nelle sue storie Instagram le attività svolte per lo «sport day» organizzato dalla scuola di Leone dedicato a tutti i genitori della classe. Fedez ha partecipato anche del tiro alla fune insieme agli altri genitori con tanto di divertimento e sana competizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA