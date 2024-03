Dengue in Italia, cosa si rischia davvero? Vaia: «Nessun allarme». Quanto è grave la malattia e il pericolo zanzara tigre

Il virus della dengue spaventa anche l'Italia. Per ora ancora nessun allarme, ma il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare sulle misure di vigilanza sanitaria, con dei chiarimenti alla precedente circolare del 14 febbraio 2024 rispetto, tra l'altro, alla vigilanza degli aeromobili, delle imbarcazioni e delle merci. «Occorre anzitutto specificare che le misure di vigilanza sanitaria - si legge - si applicano ai mezzi di trasporto ed alle merci che provengono dai Paesi in cui è presente l'Aedes aegypti, vettore maggiormente competente per la trasmissione della dengue, nonché dai Paesi dove il rischio di contrarre la patologia sia frequente e continuo, secondo quanto riportato dal Centre for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense».