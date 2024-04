Meningite a Belluno, secondo caso in pochi giorni: un 55enne ricoverato in rianimazione

di Redazione web

Allarme nel bellunese dove un uomo di 55 anni è ricoverato in rianimazione dopo essere stato contagiato da meningite da meningococco. L'uomo, residente a Sedico (Belluno) è stato segnalato dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda Ulss 1 delle Dolomiti: è il secondo caso in pochi giorni dopo quello recente individuato a Feltre.

Il paziente, dopo l'accesso in Pronto Soccorso a Belluno ieri sera per sintomatologia importante, è ricoverato in rianimazione. Come da protocollo, è stato subito attivato il contact tracing per individuare i contatti stretti del caso in ambito familiare, lavorativo e sociale nei sette giorni precedenti l'inizio della malattia, i cui primi sintomi risalgono all'inizio di questa settimana. Tutti i contatti stretti individuati saranno sottoposti a profilassi antibiotica. Il Dipartimento di prevenzione ha organizzato per questo un ambulatorio dedicato all'Ospedale San Martino di Belluno, aperto oggi e domani.

