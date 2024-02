Febbre e vomiti, Giulia Rosa muore a 8 anni. Era stata dimessa dall'ospedale. L'esposto dei genitori: «Vogliamo giustizia»

Aveva solo 8 anni Giulia Rosa Natale quando è morta, lo scorso 7 febbraio, all'ospedale di Caserta. Un dolore incolmabile per i suoi genitori, che restano solo con un questito: «Di cosa è morta la nostra piccola? Si poteva fare di più per salvarla?». Per fare luce sulla tragedia hanno presentato un esposto ai carabinieri e alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.