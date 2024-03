Natalia, morta nel letto a 12 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale: l'indagine per omicidio colposo

Morta a 12 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale. La Procura apre un fascicolo a carico di ignoti per la morte di Natalia Lauren Van Winkle, la dodicenne trovata senza vita nel proprio letto a Prata di Pordenone. L'ipotesi è di omicidio colposo e non risultano esserci indagati. Si cerca di capire quali siano le cause della morte della ragazzina, a questo scopo sono state acquisite informazioni dall'ospedale e dalla squadra di football dove giocava.