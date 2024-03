Giovanni morto a 15 anni, solo due anni e 6 mesi alla soldatessa Usa che lo investì: «Pena sospesa, niente carcere»

Sono passati quasi due anni da quel terribile giorno d'estate in cui Giovanni Zanier, 15 anni, fu travolto e ucciso da un'auto a Porcia, in provincia di Pordenone. Oggi il Tribunale ha condannato a due anni e 6 mesi di reclusione Julia Bravo, la soldatessa americana 21enne in servizio alla Base Usaf di Aviano ritenuta responsabile dell'investimento che provocò la morte del ragazzo, che stava passeggiando su una pista ciclabile.