Ana Maria Daria Ulea, scomparsa nel nulla a 16 anni: «Era uscita di casa per andare a scuola»

Per l’intera giornata le forze dell’ordine e le istituzioni hanno lavorato con cauto ottimismo, convinte di poter riportare a casa la ragazza nel giro di poche ore. Con l’avvicinarsi della sera però hanno deciso di diffondere l’appello nella speranza di velocizzare la ricerca. Di Ana Maria Daria Ulea, 16 anni, originaria della provincia di Salerno ma residente a Porcia, Pordenone, non si hanno più notizie da mercoledì mattina, 17 aprile, quando è uscita per andare a scuola e non ha più fatto ritorno a casa.

La denuncia

La denuncia, come rivela il Messaggero, è stata presentata dalla famiglia mercoledì sera, preoccupata per il mancato rientro della giovane.

Chi è Ana Maria Daria Ulea

La ragazza è alta 1 metro e 75 circa, e pesa 55 chilogrammi. Ha capelli neri lisci e lunghi, occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava felpa rossa, pantaloni neri e scarpe nere. Se qualcuno la avesse vista può mettersi in contatto con le forze dell’ordine.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 08:01

