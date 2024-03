Trovano un portafoglio pieno di soldi, tre stranieri ospiti di una casa accoglienza lo consegnano alla Polizia

PORDENONE - Esistono ancora dei gesti di bontà e quello successo sabato 2 marzo a Pordenone è uno di questi. I protagonisti della vicenda sono tre giovani stranieri, ospiti della struttura gestita dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia.

L'episodio

I ragazzi, due dei quali minori non accompagnati, si sono imbattuti in un portafoglio abbandonato a terra fuori dalla stazione. A qualcun altro potrebbe essere salita la tentazione di tenerselo stretto e approfittare del contenuto, ma il terzetto ha preferito agire con coscienza tentando prima di risalire al proprietario, poi rivolgendosi alle forze dell'ordine. Alla Polfer hanno restituito quindi il portafoglio, che, oltre ai documenti e carta di credito, conteneva 350 euro in contanti. Dopo qualche giorno il personale del Posto Polizia Ferroviaria ha restituito tutto al giovane proprietario, che ha espresso riconoscenza nei confronti di coloro che hanno ritrovato il suo portafoglio prodigandosi affinché l'intero contenuto gli fosse restituito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA