Dengue, in Sudamerica 4,4 mln di casi. L'allarme di Burioni: «Ecco cosa si rischia. Dobbiamo combattere le zanzare»

La Dengue spaventa il Centro e Sud America e di riflesso anche l'Europa e l'Italia. Sono già 4,4 milioni i contagi da febbre dengue registrati nei Paesi dell'America latina e dei Caraibi nelle prime 15 settimane dell'anno. Si tratta di un numero del 237% superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo quanto riferisce l'Organizzazione panamericana della Sanità (Ops).

L'aumento choc del 237%

Il sensibile aumento è trainato dai numeri dell'epidemia in Brasile che ha già superato quota 3,1 milioni di casi, concentrando il 67,4% dei contagi della regione. Significativo impatto anche in altri I Paesi latinoamericani come Paraguay, Argentina e Perù, che tuttavia non superano i 200mila casi ciascuno. Il Paraguay è il Paese con la maggiore incidenza con un tasso di 2.540 diagnosi ogni mille abitanti, mentre in Brasile il tasso si attesta al 1.816. Quanto ai decessi, il Brasile è in testa alla classifica con 1.292 morti nel 2024. Tuttavia, con una mortalità dello 0,3%, in proporzione con la popolazione generale, il Paese appare in nona posizione, dietro Paraguay, Guatemala, Perù, Bolivia, Honduras, Ecuador, Argentina e Paraguay.

Burioni: «In Italia solo casi importati»

Sulla Dengue si è espresso anche Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano: «Finora, per fortuna, tutti i» 117 «casi di Dengue avvenuti in Italia» da inizio 2024 «sono importati.

Finora, per fortuna, tutti i casi di dengue avvenuti in Italia sono importati. Ma ognuno di questi casi presenta un rischio: potrebbe essere punto da una zanzara tigre che potrebbe trasmettere poi per tutta la sua vita l'infezione ad altri individui. ⬇️ pic.twitter.com/x0pZlmbaEj — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 13, 2024

«Dobbiamo combattere le zanzare»

Dopo che questa settimana l'Istituto superiore di sanità ha diffuso il primo bollettino dell'anno sulle arbovirosi, il medico torna a ripetere che l'unica via per scongiurare focolai autoctoni di Dengue è neutralizzare gli insetti che possono veicolare il contagio. «Quando un caso» di Dengue «viene diagnosticato, tempestivamente vengono messe in atto delle disinfestazioni. Questo è giustissimo, ma potrebbe non essere sufficiente», avverte il virologo. «Il 50% dei pazienti infettivi è asintomatico - ricorda - per cui l'unico modo per stare tranquilli è non avere zanzare tigre». «Ribadisco che» per la Dengue «non esiste trasmissione da uomo a uomo, per cui questa malattia non si batte con il vaccino, ma combattendo le zanzare», insiste Burioni. «Abbiamo eradicato la malaria in 4 anni nel 1946, eliminare il rischio Dengue nel 2024 - chiosa - è una scelta».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 17:56

