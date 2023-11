Omicidio Saman, il fratello: «Mio cugino ha detto che l'avrebbe uccisa. Mandai la foto del bacio con il fidanzato, io ero come loro»

Nuovo capitolo del caso Saman Abbas. È iniziata una nuova udienza del processo per l'omicidio della la ragazza di origini pakistane che è scomparsa l'aprile scorso a Novellara, dopo aver rifiutato il matrimonio combinato. In aula, ancora una volta, il fratello della vittima che continuerà a rispondere alle domande degli avvocati. Si riparte dal difensore di Nomanulhaq, uno dei due cugini imputati, che mostra al ragazzo i selfie che sarebbero stati scattati con lo zio Danish, da lui accusato di aver «preso per il collo» Saman per poi portarla nelle serre, all'indomani della partenza dei genitori per il Pakistan, il 2 maggio 2021. Ulteriori dettagli sulla telefonata tra il padre e il lo zio del ragazzo che ha puntato il dito contro il cugino Irfan.





Omicidio Saman, il fratello piange in aula: «Zio l'ha presa per il collo, mia mamma guardava»



Saman Abbas, il fratello: «Mio padre mi disse di non parlare, sapevo che mia sorella era sotto terra»