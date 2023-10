Omicidio Saman, il fratello piange in aula: «Zio l'ha presa per il collo, mia mamma guardava»

Da stamattina nell'aula della corte di assise di Reggio Emilia gli inquirenti stanno ascoltando le parole del fratello di Saman, la ragazza di origini pakistane che è scomparsa l'aprile scorso a Novellara, dopo aver rifiutato il matrimonio combinato. L'interrogatorio è stato complicato per il fratello, Alì Haider, che ha pianto in aula, dicendo «Sto troppo male» e aggiungendo che i video proiettati in aula, durante l'udienza «mi fanno male».