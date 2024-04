Bambino di 10 anni confessa un omicidio mai risolto: «Ho ucciso io quell'uomo». Per la legge non può essere incriminato

di Redazione Web

Un omicidio rimasto irrisolto per due anni ha trovato una svolta inaspettata. La morte del 32enne Brandon O'Quinn Rasberry, trovato nel 2022 senza vita in un camper in Texas con una ferita alla testa, ha finalmente un sospettato. L'assassino sarebbe un bambino di 10 anni, che ha confessato il delitto. Una conclusione cha ha lasciato spiazzati gli investigatori che per mesi hanno lavorato al caso e che lascia disarmato il giudice. Il bambino infatti, per la legge del Texas non può essere incriminato.

Il racconto del bambino

Il bambino, che all'epoca dei fatti aveva 8 anni e il cui nome non è stato rivelato, ha descritto alla polizia dettagliatamente ogni particolare dell'omicidio e il suo racconto è stato ritenuto «attendibile», riporta il New York Post. Brandon O'Quinn Rasberry sarebbe stato ucciso a sangue freddo con un colpo alla testa. Il bambino si trovava nei pressi del camper della vittima perché era andato a trovare suo nonno, anche lui proprietario di un camper e parcheggiato nelle vicinanze.

Perché non potrà essere incriminato

Un omicidio senza movente, dunque. E nonostante ciò, per la legge non potrà essere incriminato. Il codice penale del Texas 8.07 afferma che un bambino non ha responsabilità penale fino a quando non raggiunge l'età di 10 anni. Quando Rasberry fu assassinato, il bambino aveva solo sette anni. Di conseguenza, non verranno presentate accuse di omicidio.

