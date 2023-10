Saman Abbas, il fratello: «Mio padre mi disse di non parlare, sapevo che mia sorella era sotto terra»

Il fratello di Saman Abbas è oggi in aula a Reggio Emilia in veste di testimone sulla scomparsa e l'omicidio della sorella all'epoca uccisa a 18 anni. «Voglio parlare, voglio dire tutta la verità», ha detto Ali Heider annunciando la decisione di rispondere alle domande. Questo, dopo l'ordinanza della Corte di assise reggiana che aveva dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni del giovane in precedenza, tra maggio e giugno 2021, perché, secondo i giudici, doveva essere iscritto nel registro degli indagati.

Saman, il fratello testimone

Imputati sono cinque familiari: i genitori (la madre latitante), lo zio e due cugini. È stato fatto entrare prima dell'ingresso dei parenti e viene sentito dietro ad un doppio paravento. T-shirt nera, pantaloni grigi, è assistito dall'avvocato Valeria Miari.