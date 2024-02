Grande Fratello, Alfonso Signorini mette in riga Beatrice Luzzi: «Mi esasperi». L'attrice sotto choc: «Non sto qui a prendermela in quel posto, fatemi uscire»

Durante le nomination del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha avuto un lungo confronto con Beatrice Luzzi, a tratti surreale, in cui ha accusato l'attrice di essere ego riferita e di portarlo all'esasperazione. Dopo una diretta difficilissima fatti di continui attacchi Beatrice è crollata e ha chiesto al suo pubblico di mandarla via. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si ribella: «Entro in sciopero, voglio rivedere il contratto: ora basta»

Grande fratello, Alfonso Signorini mette in riga Beatrice Luzzi «Mi esasperi». L'attrice sotto choc «Sono al limite, fatemi uscire»

Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini a un ritorno: «E comunque ti penso». La proposta di Signorini fa urlare il pubblico

Signorini contro Beatrice

Confessionale record quello di Beatrice Luzzi nella puntata del Grande Fratello di lunedì 5 febbraio. Alfonso Signorini ha voluto parlare con lei dopo una puntata difficilissima per l'attrice: «Sei in una condizione stressata: tu sei una persona rispettabilissima, una donna intelligente, autonoma intellettualmente, non hai bisogno di approvazioni segui la tua linea sai argomentare e dimostrare in termini concreti quello che dici e questo per il programma è un valore immenso. Questo è un valore tuo immenso e te l’ho detto anche più volte».

«Ti sto spiegando anche il motivo in cui mi sono esposto nei suoi confronti e non avrei dovuto farlo, però riconosco che tu a volte pur con questa mia predisposizione accogliente sai portarmi all'esasperazione perchè sei egoriferita e porti la gente a una relazione tossica».

«Questo te lo dico -prosegue duramente Signorini - non mi piace quando tu ripeti come un mantra sempre le stesse cose, evidenziando quando sei stata maltrattata, il senso non è quello di mettere su bianco quello che ti è stato detto e ti assicuro che se dovessimo farlo con te la guerra è alla pari, anche tu ti sei espressa in termini poco eleganti e affettuosi».