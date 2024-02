Grande Fratello, Beatrice Luzzi si ribella: «Entro in sciopero, voglio rivedere il contratto: ora basta»

di Ida Di Grazia

«Voglio rivedere il contratto, ora basta. Entro in sciopero», Beatrice Luzzi si ribella e lo fa durante la diretta della puntata di lunedì febbraio del Grande Fratello parlando con Alfonso Signorini. I continui attacchi che l'attrice subisce, ma che ribatte colpo su colpo, la stanno scalfendo, lei forse hanno raggiunto il limite.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si ribella «Voglio rivedere il contratto, ora basta. Entro in sciopero»

Beatrice Luzzi in sciopero

Beatrice Luzzi proclama il suo sciopero personale in occasione della puntata del Grande Fratello.

Anche durante l'esito del televoto quando restano Vittorio e Stefano, Signorini chiede a Beatrice chi vorrebbe restasse e la Luzzi non vuole scegliere: «E' come chiedere di scegliere tra i miei figli, non è giusto, io entro in sciopero, ora basta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 23:40

